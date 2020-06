【中美角力】特朗普︰與中國「完全脫鉤」仍是一個政策選項

中美關係日趨緊張,而「港區國安法」立法演變為中美角力。另一方面,美國前白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)出書,指稱美國總統特朗普向中國領導人習近平請求購買農產品以增加連任勝算之際,美國總統特朗普表示,在各種條件下,與中國完全脫鈎仍是一個政策選項。

特朗普於Twitter發文,表示「(昨天在國會委員會聽證會上)不是美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)的錯,可能是自己沒說清楚,但美國當然確實保留了一個政策選項,即在各種情況下,徹底與中國脫鉤。謝謝﹗」

It was not Ambassador Lighthizer's fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn't make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!