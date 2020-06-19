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【趣話財經】蘋果華為由手機鬥到手錶　傳統錶業成最大輸家？

股樓投資 09:52 2020/06/19

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去年第四季蘋果手機全球市佔率達到兩成，位居第一，而華為則佔15.2%排行第三。實際上，兩間公司不單在手機角力，在智能手錶上亦開始鬥法，根據研究公司Canalys的數據analys的數據，今年首季全球智能手錶整體升幅為12%，蘋果保持第一，市佔率達到36.3%，而華為則為14.9%。兩者差距不少，不過蘋果市佔率由46.7%跌至36.3%，華為由7.9%升至14.9%。當然，該機構研究以出貨量，蘋果智能手錶Apple Watch定價較高，對出貨量有一定影響，但亦看到華為在智能手錶的野心，亦看到智能手錶的潛力。

有人歡喜有人愁，智能手錶賣得好，瑞士錶業聯盟則相當愁，瑞士手錶出口在4月按年跌81%後，5月再跌68%，連續兩個月暴跌，今年至今錄得明顯負增長，該協會更指行業準備裁員。

雖然話疫情對手錶需求有影響，但市場預期智能手錶今年仍然錄得正增長。科技日新月異，傳統行業唔諗辦法突破，隨時被淘汰，香港上市公司都有部分係賣錶為主業，包括冠城鐘錶珠寶 （00256） 、東方錶行 （00398） 、英皇鐘錶珠寶 （00887） 、亨得利 （03389） 等，要諗諗計點做多啲生意。

上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

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撰文 : 謝克迪, CFA

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