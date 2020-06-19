▲ 道指跌39點港股ADR跌近70點 紐約期油升2.3%

道指跌39點

美股欠方向，3大指數個別發展。新冠肺炎於中美疫情反彈，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，道指曾跌逾270點，午後跌幅收窄，最終跌39點，報26080點；標指升1點，報3115點；納指升32點，報9943點。

港股ADR跌近70點

港股ADR收報24396點，跌68點。恒指夜期持平，收報24340點，無升跌，低水125點，成交22,624張。

紐約期油升2.3%

原油價格上升，市場對產油國減產抱樂觀態度，油組及盟友召開部長級委員會會議，評估減產執行情況，又敦促遵守減產協議。紐約期油收報38.84美元，升0.88美元或2.3%；布蘭特期油收報41.51美元，升0.8美元或近2%。

美滙指數升0.3%

疫情反彈，避險貨幣需求上升，美滙指數報97.45，升0.3%。歐元兌美元報1.1208；美元兌日圓報106.98。

美國10年期債息報0.71厘。

紐約期金跌0.3%

金價偏軟，紐約期金收報1731.1美元，跌4.5美元或0.3%。現貨金於1730美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

