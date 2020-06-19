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【港股開市】美股漲跌不一納指續強勢　恒指今日料24500點前整固

股樓投資 09:28 2020/06/19

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中美關係暫時解凍，不過美國申領失業救濟金人數超預期，美股漲跌不一，道指跌0.2%，納指及標普500指數升0.3%及0.1%，納指5連升。恒指今早與昨日一樣輕微低開，跌91點報24373點。

昨日牛熊證街貨比例為45:55，變化不大，貼價熊證仍見資金淨流入，而重貨區仍在25300點至25599點，合共逾1,600張期指，至於牛證兩大重貨區則在23300點至23399點以及23600點至23699點，分別有953張及835張期指。

技術走勢方面，昨日恒指一度跌近300點，其後收復大部分失地，短期內料在24200點至24500點附近上落，後市看中美關係發展及人行是否如市場預期在短期內降準。個股上續留意騰訊（00700）等科技股。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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