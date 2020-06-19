【美股收市】道指反覆低收 納指5連升 油價上揚

美股周四欠方向，三大指數午市後段齊轉跌，納指尾市重拾升勢，連續第5天上揚。石油輸出國組織（OPEC）及其盟友答應將填補減產承諾，紐約期油升逾2%，倫敦布蘭特期油升至41美元。

新冠肺炎在中國和美國的疫情有反彈迹象，繼續構成投資者憂慮，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於預期，美股早段受壓，道指曾跌逾270點，午後跌幅收窄，收市力保26000關。

本港今晨4時（即收市），道指跌39點，報26080點；標指升1點，報3115點；納指升32點，報9943點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.7%，英法德股跌幅介乎0.5%至0.8%。

標指11個板塊4個上升7個下跌，油價造好帶動能源股升近1.2%居首，必需品消費及資訊科技股同升0.5%；房地產股跌1.3%最傷。

重磅股波音（Boeing，美︰BA）曾跌近3%，帶領道指向下。聯邦航空管理局（FAA）確認，波音在旗下737 MAX開發期出錯。

經濟全面重啟恐遭疫情反彈影響，美國4大航空股受壓，股價曾跌逾2%。郵輪股Carnival（美︰CCL）上季錄得44億美元虧損，並預期今年全年也會虧損，拖累公司股價一度跌5%。

隨着美國各州陸續重啟經濟活動，首次申領失業救濟人數持續回落，上周申領人數按周跌8.2%至150.8萬，高於市場預期的129萬；持續申領失業救濟人數則為2,054萬，按周跌0.3%。

分析指在需求疲軟及供應鏈斷裂下，美國出現第二波裁員潮，亦支持多名儲局官員有關美國經濟復甦路艱難又漫長的觀點。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇周四警告稱，美國肯定存在新冠病毒捲土重來的可能性。

疫情可能重燃，美元和日圓受支持，美滙指數升0.3%，報97.42；歐元跌0.4%，報1.1201美元；日圓微升，報107.05兌1美元。

英鎊急挫1%，報1.2415美元。英倫銀行維持利率0.1厘不變，卻宣布增加購買1,000億英鎊國債和企業債，至總額7,450億英鎊，以抵抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。

美債價升息跌，10年債息報0.7厘，跌3點子。現貨金尾市報1,730美元，下跌0.3%。紐約期油升2.3%，收報38.84美元；倫敦布蘭特期油升近2%，報41.51美元。