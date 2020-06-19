【疫情焦點】俄羅斯開始進行疫苗臨床實驗

中新社報道，據俄衛生部消息，俄羅斯於18日開始進行新冠病毒疫苗臨床實驗。

根據俄衛生部此前頒發的許可，實驗將在莫斯科國立謝切諾夫第一醫科大學和俄羅斯布爾堅科軍事臨床總醫院進行。兩所醫療機構各有38名志願者參與，將分別實驗液體疫苗和凍干疫苗。

據莫斯科國立謝切諾夫第一醫科大學消息，首批18名志願者當天接受了新冠病毒疫苗注射。其餘20人計劃在下周接受疫苗注射。

俄國防部18日宣布，當天，18名志願者已經在布爾堅科軍事臨床總醫院接受了新冠病毒疫苗實驗。接種疫苗後，沒有觀察到不良反應，也沒有人報告出現健康問題。所有志願者將繼續接受醫學觀察。幾天後，剩餘志願者將接受疫苗注射。

據俄衛生部消息，兩種形態的疫苗由「加馬列亞」流行病與微生物學國家研究中心開發。志願者在注射疫苗後將隔離觀察28天。

據塔斯社此前援引「加馬列亞」流行病與微生物學國家研究中心主任金茨堡的話稱，俄計劃於夏末開始生產新冠疫苗，可能會於初秋開始大面積接種疫苗，接種過程將持續6至9個月。

據俄新社消息，俄羅斯另一著名病毒研究機構——俄羅斯「矢量」病毒學與生物技術科研中心也發布消息稱，該中心將從7月15日起，對300名志願者進行新冠病毒疫苗的臨床實驗。

目前俄羅斯疫情較為穩定。據防控指揮部18日消息，在過去一天內俄新增病例7,790宗，創下俄進入疫情高峰期以來，單日新增病例數的新低。目前全俄累計感染病例561,091例。

俄總理米舒斯京18日在政府會議上透露，目前全俄53個地區進入放鬆防疫措施第一階段，8個地區進入第二階段。放鬆防疫措施並沒有導致疫情快速反彈。