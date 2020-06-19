  • 29°C
香港時間 : 2020619日 (五) 02:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股午市】憂疫情反彈就業數據遜預期  道指跌51點

環球經濟金融 01:55 2020/06/19

分享：

美國經濟全面重啟恐遭第二波疫情反彈影響，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於預期，美股周四受壓，道指早段跌逾200點，跌穿26000點水平，目前表現反覆，納指小幅走高。

本港今晨1時32分，道指跌51點，報26067點，標指跌1點，報3111點；納指升20點，報9931點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.7%。

標指11個板塊4個上升7個下跌，油價造好帶動能源股升近1.2%居首，必需品消費及資訊科技股升0.4%及0.2%；房地產及公用股則跌1.2%及0.7%。

大型科技股Alphabet（美：GOOG）有沽壓，曾跌 1.3%領跌大市；美國百健（Biogen）藥廠曾急挫7.6%，午市暫跌6.9%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，需要再花1至2年時間，美國經濟才能回復到新冠肺炎疫情前的水平，儲局將不得不維持非常寬鬆的貨幣政策直至2023年。

她重申2020年底GDP增速，將較2019年底低6個百分點。

疫情可能重燃，美元和日圓受支持，美滙指數升0.4%，報97.52；歐元跌0.5%，報1.1191美元；日圓升0.1%，報106.94兌1美元。

英鎊急挫1.1%，報1.2412美元。英倫銀行維持利率0.1厘不變，卻宣布增加購買1,000億英鎊國債和企業債，至總額7,450億英鎊，以抵抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。

美股 就業 貨幣政策 英倫銀行 美滙指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GDP Alphabet（美：GOOG）

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間02:00）

下一篇文章

【儲局官員】梅斯特：儲局買企業債 試圖廣泛支撑市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間02:00）