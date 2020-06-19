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【美股戰報】疫情後首個電商大戰　拼多多「618促銷」首報捷

股樓投資 00:30 2020/06/19

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疫情令中國由「消費升級」變成「消費降級」，阿里巴巴、京東、拼多多及唯品這四大電商於今年618電商購物節推出「百億補貼」政策，以及發放消費券、免息、降價、折扣等優惠措施，當中去年促銷贏家拼多多今年繼續報捷，據內地媒體報導，拼多多平台訂單量較去年同期增長119%，當中農產品及品牌商品的增幅最為顯著，現時拼多多股價逆市上升0.89%，報83.56美元。

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今年618關注度較遠超去年，申萬宏源指今年 6 月 1 日「618」的百度指數較去年同比增長 36%，618 購物節初期的關注度比去年更高，且從上升趨勢來看，今年的預熱期更早，「618」的熱度在今年 5 月 13 日左右便開始升溫，而 2019 年與 2018 年的百度指數在 5 月中旬之後才開始上漲。

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電商在618的戰果豐碩，並不代表內地內需回復增長，更大可能是反映收入減少下，消費者集中購買力在優惠較多的時段購買商品，而主打平貨的拼多多首先報捷，更代表「消費降級」的可能。

去年618，拼多多率先推出「百億補貼」計劃，主要針對高客單品類進行補貼，今年拼多多繼續燒錢「搶marketshare」，於湖南衛視現場直播《拼多多618超拼夜》。

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撰文 : 國際組

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