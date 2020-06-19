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【bossini易主】堡獅龍客戶資料外洩報警　股價無升跌（第二版）

金融經濟 10:00 2020/06/19

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堡獅龍客戶資料遭外洩，包括姓名及電話。

早出宣布擬易主的堡獅龍 （00592） 公布資料外洩，堡獅龍（bossini）指，6月3日前後，旗下電子商務客戶及忠誠計劃成員的數據，被未經授權查閱，惟外洩文件無客戶身份證號碼及信用卡號碼或付款資料，仍載列客戶姓名、電話號碼、電郵地址、住址、性別、年齡、出身月份及年份。堡獅龍已向警方報案。

堡獅龍周五股價無大變化，至上午10時，暫報0.37元，無升跌，成交僅55.45萬元。堡獅龍5月公布，李寧家族控制的非凡中國  （08032） 聯同羅氏家族後人羅正杰以「8：2比例」，收購大股東羅家聖股份，相當於已發行股本66.6%，作價4,662萬元，每股代價0.043元

堡獅龍稱，出事後已立即遏制事件，並於一家著名網絡保安公司協助下詳細調查，並相信現已遏制資料外洩情況。

堡獅龍指，客戶在電子商務平台上完成付款程序，會被導向到安全的第三方付款通道，堡獅龍客戶數據庫不會包含任何信用卡資料，而堡獅龍系統內均不會持有或儲存任何客戶的信用卡數據。

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香港股票 信用卡 網絡保安 堡獅龍（00592）

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