【內房股】中金：內房股復甦勢頭延續　看好下半年風險收益

▲ 中金表示，短期內房股會受外圍及國內疫情反覆而波動，但仍看好其風險收益。

內房股近期持續回穩，中金發表研究報告指，內地房地產下半年基本面穩中向好，政策面上延續平穩溫和窗口，雖然短期行業會受外圍及國內疫情反覆而波動，但仍看好其風險收益。

中金表示，4月內地樓市隨復工復產，成交量快速回升，並帶動新動工以及投資等指標持續修復，預期下半年市場整體趨勢將延續復甦勢頭，但節奏上可能逐漸回歸季節性波動，料今年全國商品房銷售面積、銷售金額及新開工面積按年跌幅將會收窄至4%、3%及3%。

中金續指，疫情間憑土儲及資金等優勢展現較好防守能力的內房股，將會於下半年乘勢而上，該行預期其覆蓋的房企因應新盤供應量增加，銷售將會持續恢復，穩步完成全年平均約10%的銷售增長目標，相信利潤率下行空間有限。該行又指，房企追趕竣工的勢頭不減，全年盈利有望達雙位數增長。

中金表示，雖然兩會後內房股自底部有所反彈，但目前板塊估值仍低，投資者對板塊增長預期修復，將會持續帶動價值回歸。該行覆蓋的內房股處6.5倍市盈率，較去年4月的高位仍有約20%的上行空間，認為房地產作為純內需品類別，連同估值優勢，看好下半年板塊的風險收益。

投資方面，中金建議選擇（1）土儲具規模、增長具質量的大型龍頭，薦融創 （01918） 、旭輝 （00884） 、龍湖 （00960） 及世房 （00813） 等，（2）業務增長有韌性的區均域龍頭，薦龍光 （03380） 及時代中國 （01233） ，以及（3）物管內在價值突出的房企，薦潤地 （01109） 及合景泰富 （01813） 等。同時，中金亦持續看好物管股，首選永升 （01995） 及碧桂園服務 （06098） 。

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