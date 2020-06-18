【中美角力】美建議否決美國香港海底光纖計劃　商經局：不認同、感失望

Google與Facebook於2017年聯手打造太平洋光纖網絡，建設連結加州與香港的高速光纖網絡，總長1萬3000公里。美國司法部今18日表示，美方電信團隊基於國家安全考量，建議聯邦傳播委員會否決太平洋光纖網絡（Pacific Light Cable Network）連結香港的申請案，並建議改連接台灣、菲律賓。商務及經濟發展局形容美方的擔憂無事實基礎，對此感到失望。

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美國司法部轄下小組「通訊服務業外國參與審查委員會」向聯邦傳播委員會（FCC）建議，否決太平洋光纖網絡連結香港的申請案。聲明指出，建議否決這項申請主要是基於國家安全擔憂，因為太平洋光纖網絡的重要投資方雖然是香港註冊企業，但也是中國電信服務商鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）子公司。聲明又指，海底電纜若連結香港，恐讓北京收集來自美國的數據。

事實上，FCC曾發聲明表示，准許美國與香港間的直接電纜連線，將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。

商經局在晚上作出回應，表示不認同建議，並對此表示失望，美國司法部轄下小組的擔憂並無事實基礎。局方指，香港是區域電訊樞紐，有健全法律保障私隱，獨特優勢在「一國兩制」下受到充分保障。局方又提到，香港的國家安全法絕對不會影響《基本法》之下各人依法享有的各項權利和自由。

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