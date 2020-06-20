【健康煮義】黑豆排毒抗癌（附食譜）

黑豆排毒抗癌



之前有談及綠藻助身體排出有害重金屬，另一樣中國人較常吃的食物——黑豆，也有類似的功能。墨西哥國立理工學院一項研究指黑豆內含有的蛋白質，可助降血壓和排出體內的有毒重金屬。

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筆者近日愛上喝黑豆木耳茶，不加任何糖粉，卻有種獨特的香味。黑豆除幫助排走體內重金屬外，小小的豆子亦含有豐富的水溶性纖維，有助降低膽固醇水平，可預防心臟病和中風等心血管疾病。

黑豆還可助預防癌症，黑豆表皮有8種不同的類黃酮化合物，並有3種是花青素。類黃酮化合物是非常好的抗氧化劑，可助人體抵抗疾病和自由基；花青素可抑制惡性腫瘤生長，並加快癌細胞的死亡速度，如此說經常食用黑豆能有助對抗癌症。

黑豆糙米沙律

食譜材料：

黑豆半杯、糙米1杯、有機粟米1杯、紫洋蔥半個切粒、薄荷葉適量切碎

調味料：橄欖油1湯匙、蒜粉1茶匙、紅椒粉（Cayenne）少許、鹽和黑適量

食譜步驟：

‧黑豆浸過夜，洗淨加水煮約1小時至豆腍身

‧糙米洗淨用電飯煲煮熟，待涼

‧混合所有材料和調味料，拌勻即可

食譜貼士：

‧可隨個人喜好加入不同的菜蔬或香草，令沙律味道更豐富

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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