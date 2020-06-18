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【派錢1萬】金管局：電子登記有助加快處理 長者可找親友協助

金融經濟 22:11 2020/06/18

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現金發放計劃將於21日接受申請

現金發放計劃將於本周日（21日）開始接受申請。金管局發言人表示，如透過網上銀行及銀行網站登記，資料將直接輸入系統，除了可以減省人手處理登記的時間，亦可減低因為誤讀筆跡輸入錯誤資料的風險，有助加快處理登記的流程。電子登記相比遞交書面表格會較快收到款項。

金管局指出，電子登記方法有兩種，第一是登入手機或網上銀行進行登記；如果如果市民有銀行戶口，但並非手機或網上銀行用戶，亦可透過該銀行網站進行簡單的電子登記，只需要輸入身份證號碼頭4個字母及號碼、帳戶號碼及聯絡電話即可。

金管局提醒，在進行登記前，市民必須先核實銀行的網址是否正確。如長者想透過銀行網站進行電子登記以較快收到款項，但又不熟識網上操作，應找可信賴的親友例如子女協助登記。

另外，所有登記收取1萬元的銀行帳戶必須是以個人名義開立，聯名帳戶並不適用。

於首10天（即2020年6月21日至6月30日）經銀行登記的市民會於7月8日開始陸續收到款項；在6月30日後登記的市民則會在完成登記後約1個星期後收到1萬元。

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