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【港區國安法】渣打：若市場對港元失去信心　香港金融中心地位受威脅

金融經濟 21:55 2020/06/18

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渣打集團 （02888） 上載有關發行最多775億美元票據的銷售文件。渣打在銷售文件中提到，集團業務或受地緣政治風險影響，例如中美貿易磨擦及對香港的影響，並提到美國撤銷香港特殊待遇，若觸發市場信心大挫，香港作為國際金融中心的地位可能會受威脅。

銷售文件均會要求發行人列載所有潛在風險因素，而渣打集團今次發債的文件中就提到，集團因在超過59個市場營運，宏觀經濟、新冠肺炎等疫症、地緣政治等風險，均都有可能影響集團及業務營運。

中港經濟衰退就構成宏觀經濟風險；而地緣政治風險就包括中美貿易磨擦、香港經濟及社會情況、英國脫歐、中東局勢緊張等。

美國對科技、投資限制　有可能適用於香港

香港作為渣打最大的盈利貢獻地區，渣打指本港業務會受中美貿易磨擦的不確定性、由逃犯條例引起並持續至今的社會動盪、新冠肺炎導致經濟衰退的風險。

渣打又提到，中國計劃在港設立「港區國安法」，令美國有意撤銷香港特殊待遇，若市場對港元的可兌換性及資金自由流動進出失去信心，則香港作為國際金融中心的地位可能受到威脅。

而美國對中國加徵的關稅、以至對科技及投資的限制都有可能同樣適用於香港。渣打指，在美國披露全部行動細節前，不可能評估對香港的實際而且可能相當重要的影響。

此外，就信貸風險，渣打預期新冠肺炎疫情將導致今年第二季起，第三階段減值會持續增加。

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