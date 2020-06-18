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【中美角力】中興量產7nm晶片　中美角力形勢隨時逆轉？

股樓投資 22:00 2020/06/18

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中興通訊（00763）在深交所旗下「互動易」回應網民指，7nm的晶片正在批量生產，而5mn晶片技術亦正在導入，這對中國來說可是十分重要，事關很多硬件都需要晶片，而愈高科技的硬件，所需的晶片就會愈小，因晶片愈小，其性能及功耗也會愈小，而美國過去實施科技禁運之所以佔下上風，就是因為中國晶片製造不出小的晶片。

相關新聞：【由頭升到尾】實現晶片量產　中興單日勁升21%

現時全球晶片代工龍頭台積電已經可產量5nm晶片，並正準備投入3nm晶片的研發，至於「二哥」韓國的三星則落後台積電一代，現在才準備開始量產5nm晶片，至於已是「國產最強」的中芯，現在還未能生產7nm芯片，可以說是落後台積電四代，以年計則落後超過十年。

現在中興宣布有能力量產7nm，可說是將中國的晶片技術拉近兩代，但問題是，美國總統特朗普（Donald Trump）去年底宣布禁止荷蘭出口EUV光刻機予中國，而製作7nm晶片的過往中，一定會用到EUV光刻機，故中興究竟如何繞過EUV光刻機來量產7nm晶片，將會是第一個關鍵；其次是生產7nm晶片的良率是否達到量產要求，則會是第二個重點。

相關新聞：Google前首席執行官：「華為無疑為中國提供情報」

不過無論如何，短時間內中國的晶片製作技術仍難以和世界匹敵，皆因華為下一代旗艦手機的麒麟1020手機晶片，正正是5nm，而生產5G基站處理器便需用到7nm的晶片，而現時只有台積電及三星才有能力代工這些晶片。

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撰文 : 國際組

華為 Samsung 硬件 5G 特朗普 中興通訊（00763） 荷蘭 中國 美國 台積電

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