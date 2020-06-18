花旗港視推聯乘信用卡 HKTVmall App內申請可即獲批信用額

▲ Citi HKTVmall信用卡最大賣點是可透過HKTVmall App申請，並可獲批即時信用額於HKTVmall購物

花旗與香港電視 （01137） 合作推出Citi HKTVmall信用卡，最大賣點是現有指定HKTVmall客戶由即日起可透過HKTVmall App申請該信用卡，無需即時提交文件，即可獲批即時信用額於HKTVmall購物。

客戶於啟動信用卡及遞交入息證明文件後分別可獲5萬積分，根據現時HKTVmall的積分兌換率，意味著成功申請Citi HKTVmall信用卡之全新Citi信用卡客戶無需簽賬可即賺400元。另外，當客戶簽賬滿8000元可獲20萬分，即相當於800元。迎新獎賞合計達1200元。

客戶使用Citi HKTVmall信用卡於HKTVmall消費時，每日可獲2% Mall Dollar回贈，而逢星期四購物滿500元可獲全單95折。此外，客戶於HKTVmall外所有簽賬亦可賺取積分，逢星期一可獲5倍積分優惠。

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今次推出Citi HKTVmall信用卡，讓HKTVmall客戶由信用卡申請以至憑積分消費及付款，都可以在HKTVmall應用程式內進行，為客戶帶來更方便快捷的網購體驗。Citi HKTVmall信用卡自3月底推出讓特選客戶申請，初步反應理想，該卡首次消費當中有７成是來自即時消費，可見客戶對新的網購體驗接受程度較高，信用卡的優惠獎賞亦十分迎合客戶消費模式及需要。

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