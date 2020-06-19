優化本港上市制度 鞏固國際級資本市場地位（港交所陳翊庭）

香港資本市場二十多年來一直蓬勃發展，現已成為全球最受歡迎的新股集資中心。但香港交易所並未因此停下革新改進的步伐，我們近年繼續透過制度創新、積極將現有工作流程數碼化，同時提升監管機制，務求令香港成為更具吸引力的國際級集資中心。

回顧香港交易所成立及上市二十年的歷史，我們一直推陳出新，透過制度創新讓我們的上市制度適應瞬息萬變的市場，確立香港市場在世界舞台的競爭地位。今年，我們上市的工作會繼續專注吸引有意回歸亞洲上市的「中概股」，並會積極研究利用科技精簡上市流程，更重要的是我們會繼續履行維持市場質素的承諾。

從本地到國際舞台

香港交易所致力吸引全球優質企業來港上市，建立多元化、可持續及具前瞻性的市場。展望未來，不少內地企業基於種種自身因素、或受本港集資市場所吸引，及在宏觀經濟環境所推動下， 對區內上市集資的需求將大大提升。不論是以國際投資者為目標的首次上市、或是重返亞洲作第二上市，香港將成為這些企業的首選集資市場。這趨勢利好香港交易所，更進一步鞏固香港作為亞洲金融活動樞紐的地位。

為確保市場質素，我們不斷完善現有上市制度框架及結構。我們不時檢視來自不同司法權區的海外發行人之上市流程，致力簡化申請程序，提升效率。我們亦會適時評估及調整，務求在「吸引企業來港」以及「確保市場質素與保障投資者」之間取得平衡。

吸引環球和國際龍頭企業來港上市，將有助帶動本港整個金融體系的發展。這不僅大大提升市場流動性，為投資者帶來更多機遇，更能吸引更多投資基金落戶香港，令研究分析和合規工作需求大增。這一系列的連鎖效益，將造就蓬勃的金融市場生態發展。

數碼化改革

另一方面，香港交易所不斷拓展和提升基礎設施，為未來的增長和變革作好準備。要吸引企業來港上市，高效便捷的市場機制乃致勝關鍵。香港交易所正為多項上市流程進行數碼化，為亞洲及國際投資者及發行人提供更佳的體驗。

數碼化改革亦提供了更佳渠道，方便國際投資者接觸市場規則和指引等相關資訊，有利提升本港市場的透明度。

舉個例子，香港交易所計劃透過鼓勵網上上市申請及遞交相關文件等，大力推動新股市場無紙化。我們亦積極研究縮短現時T+5的IPO結算週期，減低發行人及投資者的市場風險。這些措施將有助增加香港市場對國際投資者和企業的吸引力。

市場質素

香港交易所其中一項重要承傳，為對上市公司訂立相當高的上市規則及標準。我們不斷檢視現行制度及準則，令它們能適用於新興行業，有助未來業務發展，同時鞏固我們作為新股集資中心及第二上市地的信譽和吸引力。

我們不時從市場質素角度檢視現行上市制度。近年我們收緊反收購規則及持續上市準則，以解決市場關注有關借殼上市及殼股活動的問題。若公司嚴重違規，我們必須及時行動以保障投資者，我們於本年度會就現行制裁框架進行市場諮詢。

建立信任

上述種種改革，再次印證香港交易所作為國際領先的亞洲時區交易所的角色及領導地位。不論是回港上市企業、本地企業，或是拓展海外市場的國際企業，只要是優質企業，我們都無任歡迎。 香港交易所有責任為企業提供備受國際投資者信賴及認同、具吸引力和競爭力的市場。我們絶不會為了迎合一家企業上市，而摧毀多年來努力建立的聲譽。

香港擁有健全的上市監管制度、既深且廣並流動性高的全球性資金市場、穩健的市場結構，並與世界最大經濟體之一的中國緊密接軌。展望未來，香港交易所有信心繼續成為領先的全球新股集資市場。我們將秉承過去二十年的穩健作風，並積極進取、與時並進，繼續為全球領先的企業和投資者在穩健及受監管的市場中推行配對，實現各方共贏的局面。

撰文：陳翊庭 港交所上市科主管