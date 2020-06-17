新地商場推「無感泊車支付」升級功能　自動扣帳省時方便

繼去年推出全港首個免觸式泊車服務後，新地（00016）再推出「無感泊車支付」升級功能，有關功能結合了自動車牌辨識，以及手機應用程式綁定信用卡支付的技術。駕車人士只要於「新地商場」手機應用程式，啟動相關功能，進出新地旗下指定商場時，只需手機便能暢行無限。

簡單來說，新地會員日後駕車駛進及離開停車場時，閘桿會自動升起，車輛駛離停車場時，泊車費會自動從已綁定的信用卡中扣除。

同時「新地商場」手機應用程式提供實用資訊，用戶可查閱新地商場及附近停車場實時車位狀況，而「新地商場綜合會員計劃」（The Point by SHKP）積分亦可換領免費泊車獎賞。

新地現時有18個商場，可享免觸式泊車服務，包括︰apm、東港城、北角匯二期至三期、HomeSquare、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO 新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、大埔超級城、荃灣廣場、V city、V Walk、WTC世貿中心、YOHO MALL 形點及元朗廣場。

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