【中資愛香港】阿里影業新加坡除牌　往後僅香港一處上市地

▲ 阿里影業稱，除牌時間及CDP（新加坡股份）存託人安排將「另行刊發公告」

中概股回流概念愈來愈旺之際，阿里影業 （01060） 亦更進一步聚焦香港市場。阿里影業收市後在聯交所發公告，指旗下在新加坡掛牌的股份，將「自願除牌」，而新加坡交易所（新交所）亦已確認不反對阿里影業除牌。阿里影業補充，除牌時間及CDP（新加坡股份）存託人安排將「另行刊發公告」。

根據公告，阿里影業指除牌有三大原因，包括：（1）策略性資源集合，意味單單在港上市可集中資源發展中國業務，並提高在港股份成交量，從而提升投資者形象、（2）減低行政開支及合規責任、（3）股份在新加坡交投甚低，雙重上市缺乏協同效益。

根據新交所規定，阿里影業需於除牌日期前最少三個月提前向CDP存託人「寄送及郵寄通知」。阿里影業續稱，將承擔「CDP過戶至香港股東名冊過程」的過戶費、中央結算系統存倉費等相關成本。而除牌後，CDP存託人之投票權及收息權利將不受除牌動作影響。

不過，阿里影業提醒，CDP存託人需在限時內，申請將名下股份從「在CDP的個人持有」，過戶至指定證券經紀子戶口。

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