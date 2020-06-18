放盤7日速沽　業主靠一招吸客

雖然各區屢錄高價成交，惟經濟前景未明，屢有業主趕住賣樓，套現資金離場。美聯范浩銘說，太古城鄱陽閣中層D室，實用面積583平方呎，剛以995萬元易手，實用呎價17,067元。據了解，原業主於1991年12月，以約186萬元購入上述單位，現帳面賺約809萬元，物業升值逾四倍。

值得留意的是，上述單位僅放盤7天，即獲買家承接。事實上，單位能夠極速易手，皆因叫價只約1,030萬元，對準買家來說，若業主能輕微減價，叫價已低於1,000萬元，能承造高成數按揭。以上述單位為例，據政府最新規定，首期只約199萬元。

事實上，太古城向來有「樓市寒暑表」之稱，假如租價、售價齊跌，樓市前景自然不容看好。雖然目前兩房造價，再度跌穿千萬元水平，惟實際放盤不多，加上近期屋苑，也錄高價成交，舉例說，彩天閣中層C室單位，實用面積792平方呎，月初以1,850萬元易手，實用呎價23,359元，創同類單位新高。

有代理坦言，目前二手樓市成交大減，皆因目前筍盤不多，普遍業主又不願大幅減價，加上部分買家看淡後市，情願靜觀其變。

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