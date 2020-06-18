【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠

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奢侈品零售跌幅收窄 5月份瑞士鐘錶出口香港跌逾6成
政府放寬限聚令措施，加上適逢父親節將至，各大小商戶紛紛趁機推出優惠，希望催谷消費。
【商場】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|將軍澳中心
|會員憑積分可換領父親節限定禮品，亦可享獨家指定產品優惠，包括maxcare及OGAWA的電子產品，低至25折。
|即日至6月30日
|北角匯
|消費指定金額即可享「最櫻父親節」攝影活動，包括櫻花樹下拍照一次及獲專業數碼打印4R相片一張。
|即日至6月21日
|Mikiki
|會員以即日電子貨幣消費滿指定金額，可獲最高3,500元Mikiki商場贈券。
|即日至7月31日
|荃灣廣場
|多款產品低至1折，包括APPLE AIRPODS PRO耳機，同時父親節限定送6X積分賞。
|即日至6月30日
【其他品牌】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|德國寶
|全場正價產品買1件，即享9折優惠；買2件，即享全單85折優惠；買3件或以上，即享全單8折優惠。
|即日至6月21日
|Logitech
|產品低至5折起，包括PRO X機械遊戲鍵盤由原價1,199元，現以優惠價售799元；PRO X GX鍵軸套件由原價429元，現以優惠價售199元。
|即日至6月21日
|GODIVA
|6月19至21日黑朱古力軟雪糕買一送一；6月22至28日巧克力咖啡買一送一。
|6月19至28日
【餐飲】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|香港萬麗海景酒店
|推出「父親節美食住宿」優惠，入住一晚兼享有雙人晚餐及自助早餐，只售1,700元，加一服務費後1,870元，平均每人只需935元。
|即日至6月30日
|帝京酒店
|一晚住宿連父親節六道菜晚市套餐，售1400元起，須另加一服務費。
|即日至6月30日
|Pepper Lunch
|首次推出2款父親節限定的家庭套餐，包括「全能爸爸套餐」和「超人爸爸套餐」，而隨餐更附送白蘭氏雞精及自家製心意卡。
|6月19日至21日