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【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠

商業 20:55 2020/06/18

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政府放寬限聚令措施，加上適逢父親節將至，商場、品牌、食肆趁機推出優惠，希望催谷消費。（資料圖片）

政府放寬限聚令措施，加上適逢父親節將至，各大小商戶紛紛趁機推出優惠，希望催谷消費。

【商場】

商戶優惠 著數重點 優惠期
將軍澳中心 會員憑積分可換領父親節限定禮品，亦可享獨家指定產品優惠，包括maxcare及OGAWA的電子產品，低至25折。 即日至6月30日
北角匯 消費指定金額即可享「最櫻父親節」攝影活動，包括櫻花樹下拍照一次及獲專業數碼打印4R相片一張。 即日至6月21日
Mikiki 會員以即日電子貨幣消費滿指定金額，可獲最高3,500元Mikiki商場贈券。 即日至7月31日
荃灣廣場 多款產品低至1折，包括APPLE AIRPODS PRO耳機，同時父親節限定送6X積分賞。 即日至6月30日

【其他品牌】

商戶優惠 著數重點 優惠期
德國寶 全場正價產品買1件，即享9折優惠；買2件，即享全單85折優惠；買3件或以上，即享全單8折優惠。 即日至6月21日
Logitech 產品低至5折起，包括PRO X機械遊戲鍵盤由原價1,199元，現以優惠價售799元；PRO X GX鍵軸套件由原價429元，現以優惠價售199元。 即日至6月21日
GODIVA 6月19至21日黑朱古力軟雪糕買一送一；6月22至28日巧克力咖啡買一送一。 6月19至28日

【餐飲】

商戶優惠 著數重點 優惠期
香港萬麗海景酒店 推出「父親節美食住宿」優惠，入住一晚兼享有雙人晚餐及自助早餐，只售1,700元，加一服務費後1,870元，平均每人只需935元。 即日至6月30日
帝京酒店 一晚住宿連父親節六道菜晚市套餐，售1400元起，須另加一服務費。 即日至6月30日
Pepper Lunch 首次推出2款父親節限定的家庭套餐，包括「全能爸爸套餐」和「超人爸爸套餐」，而隨餐更附送白蘭氏雞精及自家製心意卡。 6月19日至21日

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