【美股開市】道指跌200點 中美疫情反彈+失業救濟數據差

新冠肺炎在中國和美國的疫情有反彈迹象，繼續構成投資者憂慮，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於預期，美股周四開市受壓，道指跌200點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）跌2.1%，帶領道指向下。除了受累疫情可能反彈，聯邦航空管理局（FAA）亦確認，波音在旗下737 MAX開發期出錯。

經濟全面重啟恐遭疫情反彈影響，美國4大航空股下挫：美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）和西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）跌幅介乎2.1%至3.6%。

郵輪股Carnival（美：CCL）上季錄得44億美元虧損，並預期今年全年也會虧損，拖累公司股價跌5%。同業Royal Caribbean Cruises（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）亦挫2.2%和3.2%。

疫情可能重燃，美元和日圓受支持，美匯指數報97.33，升幅0.2%；日圓報106.76兌1美元，升幅0.2%；英鎊急挫1%，報1.2432美元。

美債價升息跌，10年美債息報0.702厘，跌幅3點子；美元強，金價軟，現貨金報1731.1美元，跌幅0.3%。

疫情衝擊美國經濟，但隨著美國各州已經陸續重啟經濟活動，首次申領失業救濟人數已開始回落。上周首次申領失業救濟人數為150.8萬，比市場預期的129萬高。

截至6月13日一周，首次申領失業救濟人數按周跌8.2%，至150.8萬。截至6月6日，持續申領失業救濟人數達2,054萬，按周跌0.3%。

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責任編輯：楊心悅