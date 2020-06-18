  • 29°C
香港時間 : 2020618日 (四) 23:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股早市】道指一度倒升 波音由跌轉升

環球經濟金融 23:11 2020/06/18

分享：

新冠肺炎在中國和美國的疫情有反彈迹象，繼續構成投資者憂慮，加上美國上周首次申領失業救濟人數多於預期，美股周四開市受壓，道指曾跌約200點。隨著波音反彈，美股一度倒升。

重磅股波音（Boeing，美：BA）倒升1.6%。波音早段向下，除了受累疫情可能反彈，聯邦航空管理局（FAA）亦確認，波音在旗下737 MAX開發期出錯。

經濟全面重啟恐遭疫情反彈影響，美國4大航空股下挫：美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）和西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）跌幅介乎0.1%至2.6%。

郵輪股Carnival（美：CCL）上季錄得44億美元虧損，並預期今年全年也會虧損，拖累公司股價跌0.8%。同業Royal Caribbean Cruises（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）亦先跌後升，漲4%和0.9%。

疫情可能重燃，美元和日圓受支持，美匯指數報97.33，升幅0.2%；日圓報106.76兌1美元，升幅0.2%；英鎊急挫1%，報1.2432美元。

美債價升息跌，10年美債息報0.702厘，跌幅3點子；美元強，金價軟，現貨金報1731.1美元，跌幅0.3%。

疫情衝擊美國經濟，但隨著美國各州已經陸續重啟經濟活動，首次申領失業救濟人數已開始回落。上周首次申領失業救濟人數為150.8萬，比市場預期的129萬高。

截至6月13日一周，首次申領失業救濟人數按周跌8.2%，至150.8萬。截至6月6日，持續申領失業救濟人數達2,054萬，按周跌0.3%。

【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債

大摩：中國可帶領全球經濟復甦 第二波疫情無影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債
今日
【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
今日
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 恐無緣印度巨大市場
今日
【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 恐無緣印度巨大市場
【博爾頓新書】特朗普要求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光
今日
【博爾頓新書】特朗普要求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光
大摩：中國可帶領全球經濟復甦 第二波疫情無影響
2020/06/17
大摩：中國可帶領全球經濟復甦 第二波疫情無影響
美股 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） 嘉年華郵輪（美：CCL） 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line，美：NCLH） 皇家加勒比（Royal Caribbean，美：RCL） 經濟 失業 美國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間23:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間23:00）
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼