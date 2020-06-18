Google前首席執行官：「華為無疑為中國提供情報」

谷歌（Google）前首席執行官埃里克·施密特（Eric Sc​​hmidt）認為，中國利用科技巨頭華為來監視美國。

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施密特在周五播出的BBC廣播紀錄片中指華為採取了一些不可接受的手段，危害美國國家安全。他說：「毫無疑問，華為利用路由器為中國提供所需資訊。」他補充，「無論如何，我們都可以肯定這一點。」美國政府國防創新委員會的技術顧問施密特（Schmidt）將該公司與美國國家安全局（NSA）等國家間諜機構做了一個比喻，稱其運作是一種「信號情報」。

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華為英國負責人張國威表示，施密特的說法“根本不正確”。他表示：「華為是一家私人公司，華為不受任何政府操控，包括中國政府。」

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