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90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助

股樓投資 08:00 2020/06/19

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買樓是不少人奮鬥的目標，但面對香港樓價高企，「上車」之路艱辛，更何況是細樓換大樓。畢業於香港大學建築系學士及碩士學位的鄭德熙（Ivan），提出名為「內部守則」的建築研究方案，以抽屜式的延伸方式來增加室內空間，把樓宇組件向外延伸，形成懸臂的外牆結構。他認為這個設計不但能打破香港房屋千遍一律的設計，還可令住戶免去搬屋的煩惱，望為社區帶來新色彩。去年年底，Ivan更憑此設計獲得九龍倉置業地產（01997）的「建築設計實習計劃」的35萬元資助，可以飛往海外建築行實習一年。

打破公屋設計常規

現時全港共有243個公共屋邨，公屋單位超過80萬，Ivan觀察到大部分公屋，包括樓宇的外形、窗戶及冷氣機位置的規劃如出一轍。他坦言香港建築外形普遍相近，當市民路過時，難免感到侷促和枯燥，令社區環境變得死氣沉沉。

「由於土地資源緊絀，不少樓宇都是向上發展，雖然是一個解決供應不足的方案，卻失去自身的創意力。」

Ivan參考由日本建築師黑川紀章在1972年建成的中銀膠囊大樓，並設計了名為「內部守則」的建築研究方案，以抽屜式延伸方法來增加室內空間，把樓宇組件向外延伸，形成懸臂的外牆結構，打破傳統對公共房屋的想法。他根據2008年香港公共房屋單位的面積規劃，設計了5個不同面積的單位，並預留約2米深的伸延空間。

「抽屜式」的房屋設計會令整座樓宇形成凹凸不平的外型，有別與一般的房屋。

相關文章：【樓盤趣聞】盤點香港最怪樓盤名 愛莎尼亞文都出埋？

為確保延伸物件合乎建築師的規定，住戶除了繳交相應的金額，還要入紙申請通過「內部守則」，便可在現居住的房屋，拓寬室內的居住空間，令住戶直接入住「大樓」，同時令樓宇形成參差不齊的外形，打破常規。

方案看似「離地、隨意」，但Ivan考慮香港現時置業的實際情況，並參考香港房屋委員現時的條例，在方案中加入「5年轉讓限制期」，不但禁止住戶在5年內將居屋單位售賣至私人市場，甚至提出5年後住戶若有意轉售的話，亦只可售於在房屋署輪候置業的人士，望能夠解決房屋供應不足的問題。

雖然世界各地的建築師早已提出相關的設計理念，在香港出現卻是首次。「大學教授起初覺得這個想法天馬行空，但身邊的朋友同學卻一致讚好。」面對兩極的意見，Ivan認為城市發展每日都面對跋前躓後的窘境，但只要社會願意接受新事物，或終有一日會尋得出路。

節錄自第633期《iMoney Focus》字裏行間。

 

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撰文 : 潘曉豐

欄名 : 字裏行間

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