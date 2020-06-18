餐飲業推7月7折、8月8折優惠　餐廳：只做晚市作用不大

▲ 餐飲業推7月7折、8月8折優惠，有餐廳有意參與計劃，亦有餐廳認為只做晚市作用不大。（資料圖片）

財政司司長陳茂波聯同飲食業界代表宣布，業界將於7月15日起推出晚市「7月7折，8月8折」優惠，刺激港人消費，亦正募集食肆參加。有餐廳有意參與計劃，亦有餐廳認為只做晚市作用不大。

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津津茶餐廳負責人李先生指，由於是次優惠只做晚市，但餐廳位於寫字樓區，晚市一向較靜，與商場食肆的晚市情況不同，「晚市有時1小時都未必有2個客人，即使有折，都要有人過來食。」他又認為，當每間餐廳都有折扣優惠時，變得無分別，食客亦未必需要光顧他，因此，相信即使參與，生意受惠亦有限。他補充，現階段未知詳情，未能決定參加與否，如果多食肆參加亦可湊熱鬧，若不就作罷。

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精思國際集團所代理的「重慶劉一手火鍋」，其聯合創辦人莊天頌指，由於港人未能外遊，故消費力仍然積壓，相信方案有效刺激消費。雖然該店目前已設不同推廣優惠吸客，他亦願意配合計劃再加推更多優惠，更稱「只要可以帶動香港經濟的方案都會參加」。他透露，近月推優惠的反應正面，帶動生意略為回升。

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記者：朱悅瀅、蘇穎琪