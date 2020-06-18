【疫市營商】618成網購熱點　網銷策略對港商戶湊效？

▲ 618卻成為網購熱點，本港商戶拓展網上營銷又是否湊效？（資料圖片）

疫情拖累中、港零售市道，然而，618卻成為網購熱點，以天貓為例，當日首小時的成交額已比去年增長100%。究竟，本港商戶拓展網上營銷又是否湊效？

京東618購物節 GMV暫達2392億

各大電商平台亦藉618購物節催谷消費，以天貓為例，在當日首小時的整體成交額，較去年同日首小時增長100%，一定程度上反映消費動力更勝疫情爆發前水平。其中，香港市場用戶瀏覽量及參與程度都較以往提升，「宅家經濟」概念產品更錄得爆發性增長，在6月1日至15日期間，方便速食及烘焙廚具等商品類別在香港市場的銷售額，均按年錄得三位數的增幅。

港零售業仍以實體店銷售為主

雖然國內網銷表現顯注，不過有學者認為，此策略對港商而言未為湊效。香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波表示，由於香港零售業主要仍以實體店銷售為主，加上本港租金昂貴，即使業者有經營線上及線下業務，估計仍會以實體店業務為重心。故他認為，本港網銷規模在現階段難達至國內「雙十一促銷」等程度，本港商戶透過網銷僅能有「補血」作用。香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻亦指出，疫情下愈來愈多商戶拓網銷，除了本地市場競爭外，業者更需要面對海外品牌競爭，故網銷對本港商戶而言並沒有帶來太大優勢。

實體店優惠推廣又是否有效？

事實上，除了拓展網銷，本港不少零售商戶亦把握消費檔期，乘勢在門市及網店推出促銷，例如時裝品牌Zara，那麼實體店優惠推廣又是否有效？阮穎嫻稱，實際上在過去一段時間，大部份零售商已推各類型優惠，且優惠期限比昔日更長，「以往消費者趁每年一度促銷入貨，而現時卻可隨時以優惠價格購買」，故業者現階段難再憑優惠策略突圍。李兆波則持相反意見，認為港人壓抑已久的消費力會持續釋放，故優惠能提供誘因購物；他不排除會出現「報復式消費」，並估計半價對消費者最為湊效。

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記者：蘇穎琪