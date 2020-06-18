  • 29°C
香港時間 : 2020618日 (四) 23:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】618成網購熱點　網銷策略對港商戶奏效？

商業 19:55 2020/06/18

分享：

618卻成為網購熱點，本港商戶拓展網上營銷又是否奏效？（資料圖片）

疫情拖累中、港零售市道，然而，618卻成為網購熱點，以天貓為例，當日首小時的成交額已比去年增長100%。究竟，本港商戶拓展網上營銷又是否奏效？

京東618購物節 GMV暫達2392億

各大電商平台亦藉618購物節催谷消費，以天貓為例，在當日首小時的整體成交額，較去年同日首小時增長100%，一定程度上反映消費動力更勝疫情爆發前水平。其中，香港市場用戶瀏覽量及參與程度都較以往提升，「宅家經濟」概念產品更錄得爆發性增長，在6月1日至15日期間，方便速食及烘焙廚具等商品類別在香港市場的銷售額，均按年錄得三位數的增幅。

港零售業仍以實體店銷售為主

雖然國內網銷表現顯注，不過有學者認為，此策略對港商而言未為奏效。香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波表示，由於香港零售業主要仍以實體店銷售為主，加上本港租金昂貴，即使業者有經營線上及線下業務，估計仍會以實體店業務為重心。故他認為，本港網銷規模在現階段難達至國內「雙十一促銷」等程度，本港商戶透過網銷僅能有「補血」作用。香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻亦指出，疫情下愈來愈多商戶拓網銷，除了本地市場競爭外，業者更需要面對海外品牌競爭，故網銷對本港商戶而言並沒有帶來太大優勢。

實體店優惠推廣又是否有效？

事實上，除了拓展網銷，本港不少零售商戶亦把握消費檔期，乘勢在門市及網店推出促銷，例如時裝品牌Zara，那麼實體店優惠推廣又是否有效？阮穎嫻稱，實際上在過去一段時間，大部份零售商已推各類型優惠，且優惠期限比昔日更長，「以往消費者趁每年一度促銷入貨，而現時卻可隨時以優惠價格購買」，故業者現階段難再憑優惠策略突圍。李兆波則持相反意見，認為港人壓抑已久的消費力會持續釋放，故優惠能提供誘因購物；他不排除會出現「報復式消費」，並估計半價對消費者最為奏效。

【網購優惠】ZALORA購物節周五啟動　低至兩折優惠

【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝

記者：蘇穎琪

相關文章

京東618購物節 GMV暫達2392億
今日
京東618購物節 GMV暫達2392億
恒指跌16點 騰訊破頂 京東首掛每手帳面賺400蚊
今日
恒指跌16點 騰訊破頂 京東首掛每手帳面賺400蚊
【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝
2020/06/04
【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝
【網購優惠】ZALORA購物節周五啟動　低至兩折優惠
今日
【網購優惠】ZALORA購物節周五啟動　低至兩折優惠
產品 經濟 零售 銷售 京東（美：JD） 香港 品牌

上一篇文章

餐飲業推7月7折、8月8折優惠　餐廳：只做晚市作用不大

下一篇文章

建造業求才若渴　過來人分享面試經驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊寒冬】訪港旅客暴跌　旅發局即日推本地遊攻略+優惠平台
【旅遊寒冬】訪港旅客暴跌　旅發局即日推本地遊攻略+優惠平台
【疫市消費】環聯：7成半家庭收入大減　X世代壓力大
【疫市消費】環聯：7成半家庭收入大減　X世代壓力大
【疫市營商】日本運動品牌生產涼爽口罩　舒緩夏天戴口罩問題　
【疫市營商】日本運動品牌生產涼爽口罩　舒緩夏天戴口罩問題　
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部