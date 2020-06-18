【5G手機】CSL Mobile推AR實時購物平台　即享精選商戶優惠

▲ CSL Mobile日前宣佈，公司由即日起推出csl. 5G Lens，以AR（擴增實境）技術應用於實時消閒購物平台上，將購物優惠及資訊即時帶到5G手機用戶手中。

CSL Mobile日前宣佈，公司由即日起推出csl. 5G Lens，以AR（擴增實境）技術應用於實時消閒購物平台上，將購物優惠及資訊即時帶到5G手機用戶手中，提升消閒購物體驗。

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5G手機用戶只需要下載csl.或1O1O App，並開啟AR Lens，即可進入csl. 5G Lens平台。用戶可透過手機鏡頭掃描身邊環境，尋找並點擊手機畫面上懸浮的AR商標，即可獲得精選商戶的電子優惠券。當中的合作品牌及精選優惠包羅萬有，例如：Häagen-Dazs、UA Cinemas、D-mop、Guerlain等，部分優惠更可無限次使用。

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同時，csl. 5G Lens更加入特別的AR視覺效果，如星座、飛碟及雙彩虹等嶄新視覺體驗，開拓5G眼界。由即日起至2020年7月31日止，CSL Mobile將於全港各區舉辦「舉機即『獎』眼界盡賞」活動，涵蓋美食、美容、時尚服飾、生活娛樂、教育等範疇，超過70項精選優惠。

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責任編輯：施雯雯