【資料洩漏】Foodpanda母企洩漏72萬用戶資料　香港用戶都有份

本港3大外賣平台之一的Foodpanda，其母公司Delivery Hero近日被爆出洩漏用戶資料。資料包括用戶姓名、電子郵件、電話、地址座標，及經過資料庫加密過的密碼等數據，涉及多達72萬用戶，遍布全球14個地區或國家，當中包括香港市場。

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外媒Bank Info Security報道，是次資料洩露涉事品牌為Foodora，Foodora於2016年已與Foodpanda合併，藉此加強在亞太地區的業務，現時部分地區仍會以Foodora作品牌名稱。Delivery Hero已承認有用戶資料外洩，洩露的數據可追溯至 2016 年。Foodpanda香港證實，本港有約400個獨立電子郵件地址受影響，將盡快通知受影響客戶，並對事件深感遺憾及致歉。

72萬受影響用戶遍布14個地區或國家，有關地區為：阿拉伯聯合共和國、新加坡、德國、西班牙、法國、芬蘭、意大利、奧地利、香港、荷蘭、加拿大、瑞典、挪威和澳洲。有本港網民指，在洩露的檔案中查找到其個人姓名、地址及信用卡資料。

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