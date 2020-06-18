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張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要

股樓投資 20:38 2020/06/18

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新冠肺炎肆虐，對電影業打擊甚大。日前影星周星馳，抵押山頂豪宅予美資銀行，未知是否為電影公司，套現資金周轉。及至今日，市場盛傳，張柏芝持有的世紀大廈頂層特色戶，以約1.4億元易手。

據資料顯示，張柏芝於2011年5月，以1.28億元購入上述單位，呎價45,944元，為當時項目新高。據了解，2014年，張柏芝決定賣樓套現，叫價2億元，惟多年未能售出。及至近月，張柏芝再度減價賣樓，單位叫價1.5億元，最終以1.4億元易手，較六年前開價，低約6,000萬元，即減幅高達三成。

土地註冊處資料顯示，上述單位現由便利捷有限公司持有，公司董事為張柏芝（CHEUNG PAK CHI CECILIA）。若市場消息屬實，即以約1.4億元賣出上述單位，張柏芝帳面將賺1,200萬元，若連稅及佣金計，料僅賺約400萬元。

事實上，疫情對電影業打擊甚大，部分老闆更要劈價賣樓。舉例說，華誼兄弟（深：300027）創辦人王忠軍，早前劈價逾6,000萬元，以2.2億元出售中半山富滙豪庭。

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撰文 : 柳家平

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