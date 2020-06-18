【美國示威】桂格旗下品牌涉黑人形象捱批 宣布停用

▲ 桂格旗下品牌Aunt Jemima名稱及品牌形象涉及一名黑人女性，遭批評涉及種族歧視。

美國各地的反種族歧視示威持續，更有品牌牽涉種族歧視的爭議。桂格（Quaker）旗下銷售鬆餅粉和糖漿的品牌Aunt Jemima，名稱及品牌形象涉及一名黑人女性，而遭輿論批評涉及種族歧視。桂格宣布停用Aunt Jemima的品牌形象，以助品牌擺脫種族定型。

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英國《衛報》報道，品牌Aunt Jemima於1889年已成立，擁有過百年歷史。品牌商標為1名黑人婦人的形象，起源於19世紀盛行的「黑臉表演」（minstrel show）角色，而這種表演文化一直被抨擊為歧視和醜化黑人。

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桂格公司發聲明致歉，並表示：

我們認識到Aunt Jemima品牌的起源是基於種族定型。

（We recognize Aunt Jemima’s origins are based on a racial stereotype.）

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桂格強調，公司通過多項措施努力達致種族平等的同時，也必須認真考慮旗下品牌組合，並確保品牌反映其價值觀，也能滿足消費者的期望。

桂格表示會停用Aunt Jemima的品牌形象，計劃於今年秋天推出新包裝，將來也會推出新品牌名稱。

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責任編輯：鄭錦玲