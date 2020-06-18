【美國示威】Google承諾提供1.75億美元資金扶助黑人企業

▲ Google與母公司Alphabet行政總裁皮查，日前對外宣佈一項種族股權計劃，計劃將投入逾1.75億美元，為黑人企業和工人創造經濟機會。

近日美國社會因種族歧視議題引發連串衝突示威，黑人權益問題引起社會各界關注。Google與母公司Alphabet行政總裁皮查（Sundar Pichai），日前就對外宣佈一項種族股權計劃，計劃將投入逾1.75億美元（約港幣13.5億元），為黑人企業和工人創造經濟機會。

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目前，美國Google的高層主管中，有96%為白人和亞裔，73%是男性。據外媒Engadget報道，Pichai在聲明中表示，「過去幾周，暴力和對黑人社區的種族攻擊，迫使全世界必須面對黑人數代以來歷經的結構與系統性種族主義。我認為這問題的答案，應該從自身做起。」他宣佈將會聘用更多少數族裔的主管，承諾在2025年達到30%，讓員工的結構組織更多元化。

為幫助包容少數族裔員工，Google還設置新的配套措施，包括提供心理諮詢，舉辦反歧視的員工教育訓練等。另外，又預計投入1.75億美元（約港幣13.5億元）的資金，扶植黑人及少數族裔的相關產業。當中的1億美元（約港幣7.8億元）資金將用於資助由布萊克領導的資本公司、初創企業和企業家組織，而5000萬美元（約港幣3.8億元）將用於投資小企業的融資和贈款。其餘的金錢則用作推動教育、設備和經濟機會。此外，Google還承諾提供300萬美元（約港幣2,325萬元），以解決計算機科學和STEM教育方面的發展。

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有關種族平等的議題，已經迫使不少科技公司出面聲援，如Google旗下的YouTube已於上週宣布投入1億美元，資助黑人創作者，而蘋果CEO庫克也投入1億美元，推動「種族平等與正義倡議計劃」。

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責任編輯：施雯雯