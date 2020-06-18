【美股分析】投資者追求穩健投資　兩隻債券ETF受資金追捧

美國疫情逐步重啓之際，上月5月份美國市場中，ETF投資者再度青睞債券產品。根據晨星數據，債券ETF淨流入近300億美元，在過去兩個月中，債券ETF的合共流入逾510億美元，是有記錄以來債券ETF兩個月資金淨流入規模最大。

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當中有兩隻ETF值得留意，分別是追蹤投資級別企業債的iShares iBoxx投資級別企業債ETF (LQD)、以及追蹤高收益企業債的iShares iBoxx高收益企業債ETF(HYG)。

LQD主要買入投資級公司債，追蹤iBoxx US Liquid Investment Grade 指數，是美國最具代表的投資級別企業債ETF之一。受惠於聯儲局購入債券ETF計劃，LQD債價自3月19號的低位已經皆數反彈，收復全部失地，現時資產總額高達494億美元。至於另一隻iShares iBoxx高收益企業債ETF(HYG)，自3月19日以來亦錄得21%攀升。

除了上述債券ETF外，黃金ETF亦持續受到避險投資者的追捧。SPDR金ETF (GLD) 5月份錄得約37億美元淨流入，是連續第6個月出現淨流入。在過去六個月內，近130億美元流入該隻基金，創下成立以來半年內資金淨流入水平新高。

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