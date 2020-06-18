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【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債

環球經濟金融 19:01 2020/06/18

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英倫銀行公布議息結果，維持利率至0.1厘不變。不過，英倫銀行宣布，增加購買1,000億英鎊國債和企業債，至總額7,450億英鎊，以抵抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。英鎊兌美元跌0.2%，報1.2527。

【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變

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責任編輯：楊心悅

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