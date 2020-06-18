【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債 環球經濟金融 19:01 2020/06/18 分享： 英倫銀行公布議息結果，維持利率至0.1厘不變。不過，英倫銀行宣布，增加購買1,000億英鎊國債和企業債，至總額7,450億英鎊，以抵抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。英鎊兌美元跌0.2%，報1.2527。 【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變 【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請 免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」 外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品 責任編輯：楊心悅 相關文章 【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請 2020/06/17 【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請 【環球一周日程】美股結束3周升勢 後市還看鮑威爾及零售銷售（附日程表） 2020/06/14 【環球一周日程】美股結束3周升勢 後市還看鮑威爾及零售銷售（附日程表） 【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底 2020/06/11 【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底 【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變 2020/06/04 【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變 貨幣政策 中央銀行 議息 英倫銀行 國債