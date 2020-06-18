【環球放水】英倫銀行維持利率不變 增購千億英鎊債

英倫銀行公布議息結果，維持利率至0.1厘不變。不過，英倫銀行宣布，增加購買1,000億英鎊國債和企業債，至總額7,450億英鎊，以抵抗新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。英鎊兌美元跌0.2%，報1.2527。

【環球放水】歐洲央行增買債6千億歐元 利率不變

【美國經濟】鮑威爾: 大眾企業貸款計劃 一周內接受申請

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅