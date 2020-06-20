【Wirecard】德國支付巨企Wirecard 捲假數　穆迪即降至近垃圾級　掌舵18年CEO跳船（第四版）

▲ 德國支付企業Wirecard 被指19億歐元現金，CEO急辭職。

德國支付巨企Wirecard陷造數醜聞。中概股瑞幸咖啡（美：LK）涉偽造22億元人民幣交易，令中外震撼，Wirecard （德：WDI）近月也被質疑會計帳目，公司本周再次延發第4季業績，其核數師安永指，無法確認Wirecard 19億歐元（約165億港元）現金。公司原訂周四（18日）公布業績。

穆迪表示，將Wirecard評級連降6級，接近最低的垃圾級別僅一步之遙，警告有可能出現債務違約風險，並有可能評級將進一步下調。

Wirecard股價周四急瀉62.3%後，周五再跌34.3%，市值由129億歐元高位，跌至31.7億歐元。Wirecard 周五（19日）公布，行政總裁 Markus Braun即時離任，公司股價未止瀉，再跌26%至26.7歐元，兩個交易日累跌8成，最新市值僅29.4億歐元。

Braun於2002年就上任Wirecard 行政總裁，掌舵達18年，並且持股公司約7%股權。

安永揭發 市值一度勝德銀

值得注意是，安永同是瑞幸咖啡的核數師，安永當時指審計瑞幸咖啡2019年度財務報告的過程中，發現部分管理人員在2019年第二季度至第四季度通過虛假交易，虛增公司相關期間的收入、成本及費用。

安永周四發表聲明指，無法確認Wirecard 多個帳戶內的現金縱影，並指有證據顯示Wirecard提供虛假的餘額確認。

Wirecard於2018年市值一度達246億歐元，在德國DAX指數的權重僅次於福士汽車（Volkswagen）、西門子和德銀，市值更曾超越德銀，為當地最高市值金融企業。

（第四版更新穆迪評級）

相關文章：

【中國星巴克】安永：審計瑞幸去年財務報告過程中發現造假

【瑞幸造假】瑞幸董事長40億保證金違約 瑞信、大摩等恐損手24億