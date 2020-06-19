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【Wirecard】德國支付巨企Wirecard 捲假帳市值累挫8成　掌舵18年CEO跳船（第三版）

金融經濟 20:30 2020/06/19

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德國支付企業Wirecard 被指19億歐元現金，真實成疑。

德國支付巨企Wirecard陷造數醜聞。中概股瑞幸咖啡（美：LK）涉偽造22億元人民幣交易，令中外震撼，Wirecard （德：WDI）近月也被質疑會計帳目，公司本周再次延發第4季業績，其核數師安永指，無法確認Wirecard 19億歐元（約165億港元）現金。公司原訂周四（18日）公布業績。

Wirecard股價周四急瀉62.3%，收報39.07歐元，市值跌至48.3億歐元。Wirecard 周五（19日）公布，行政總裁 Markus Braun即時離任，公司股價未止瀉，再跌26%至26.7歐元，兩個交易日累跌8成，最新市值僅29.4億歐元。

Braun於2002年就上任Wirecard 行政總裁，掌舵達18年，並且持股公司約7%股權。

安永揭發　市值一度勝德銀

值得注意是，安永同是瑞幸咖啡的核數師，安永當時指審計瑞幸咖啡2019年度財務報告的過程中，發現部分管理人員在2019年第二季度至第四季度通過虛假交易，虛增公司相關期間的收入、成本及費用。

安永周四發表聲明指，無法確認Wirecard 多個帳戶內的現金縱影，並指有證據顯示Wirecard提供虛假的餘額確認。

Wirecard於2018年市值一度達246億歐元，在德國DAX指數的權重僅次於福士汽車（Volkswagen）、西門子和德銀，市值更曾超越德銀，為當地最高市值金融企業。

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會計師行 虛擬銀行 個人銀行 德國DAX指數 德國 安永

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