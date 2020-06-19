【Wirecard】安永揭德國支付企業Wirecard 165億元現金失蹤　市值曾超德銀

▲ 德國支付企業Wirecard 被指19億歐元現金，真實成疑。

德國支付公司Wirecard陷造數醜聞，中概股瑞幸咖啡（美：LK）涉偽造22億元人民幣交易，令中外震撼，Wirecard （德：WDI）近月也被質疑會計帳目，公司最新公布第4季延發業績，其核數師安永指，無法確認Wirecard 19億歐元（約165億港元）現金。公司原訂昨日公布業績。

值得注意是，安永同是瑞幸咖啡的核數師，安永當時指審計瑞幸咖啡2019年度財務報告的過程中，發現部分管理人員在2019年第二季度至第四季度通過虛假交易，虛增公司相關期間的收入、成本及費用。

安永今日（18日）發表聲明指，無法確認Wirecard 多個帳戶內的現金縱影，並指有證據顯示Wirecard提供虛假的餘額確認。Wirecard行政總裁 Markus Braun稱，暫未確認公司是否出現虛假交易。

Wirecard於2018年市值一度達246億歐元，在德國DAX指數的權重僅次於福士汽車（Volkswagen）、西門子和德銀，市值更曾超越德銀，為當地最高市值金融企業。

Wirecard 至香港時間下午6時20分，股價單日跌41%，最新市值跌至117億歐元。

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