【中概股回歸】景順：中概股將加速來港二次上市 未來或有望納入滬深港通

▲ 圖為景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao。

美國參議院上月通過《外國公司問責法案》，收緊外國公司的上市標準，提高中概股退市風險。景順亞洲區（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，企業加速赴港二次上市可以緩解此風險，隨更多中概股回流，預計香港將為投資者提供一個多元化、高增長的市場。目前合資格的美國預託證券（ADR）股份有39隻，大部分為電子商務、社交媒體和直播等行業領袖。

Shiao表示，新冠疫情加快了數碼化進程的發展，許多互聯網公司公佈的今年首季度業績均勝於預期。受惠於結構性增長因素，大多中概股的盈利增長比金融行業強勁得多。由於南下資金已成為香港市場流動性的重要來源，長遠來看，監管機構可能會考慮將二次上市公司納入滬深港通供南下資金投資的股票名單，並相信將有助投資者對該等中概股的估值作出調整。

Shiao認為，投資中國股市的最佳方式是全股投資法（all share approach），中國離岸股票市場提供很多蘊含巨大增長潛力的投資機遇，例如互聯網公司。而A股市場也存在投資機會，比如消費必需品和醫療保健行業。

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編輯：袁諾曦