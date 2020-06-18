【港股追蹤】逆市奇葩？　騰訊升至逾兩年高位

恒指今日（18日）低開後，最多曾跌超過300點，不過午後逐步收復失地，結果以全日最高位收市，收報24464點，僅跌16點，幾乎由跌至升。要數到當中的功臣，則非騰訊控股（00700）莫屬，股份低開高走，同樣以全日最高位收市，收報458元，升7.4元，或1.6%。

騰訊股價上周四（11日）高見455.4元，創超過兩年新高，今日458元的收市價，則刷新了股份近年高位。翻查紀錄，騰訊歷史高位為2018年1月29日所造，當日最高報476.6元，以今日收市價計算，再升逾4%就能達標。

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股價近期除了受中概股及新經濟股炒作帶旺外，本身亦有好消息，有調查機構公布，公司旗下手遊《荒野亂鬥》上周在內地正式推出，首周便錄得480萬次下載，期內全球收入達2,880萬美元，當中有約60%來自內地，成績亮麗。

彭博數據顯示，股份現價今年預測市盈率約33.8倍，明年則是約27倍，估值已升至近年的區間頂部。惟公司遊戲收入有望進一步提升，估值有重估空間，短期仍有機會挑戰2018年的歷史高位。

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