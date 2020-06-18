炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享） 環球社會熱點 18:21 2020/06/18 分享： 美國總統特朗普的彈劾案，今年初出現從來沒人預見的新高潮，前國家安全顧問博爾頓的新書內容突然於媒體曝光。單是《The Room Where It Happened： A White House Memoir》（發生那事兒的房間）這個書名，已經叫人萬分期待。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享） 今日 【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 今日 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 2020/06/17 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享） 今日 【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 今日 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 2020/06/17 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/16 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 博爾頓 特朗普 白宮 政治 人才管理 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入