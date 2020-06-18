炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享）

美國總統特朗普的彈劾案，今年初出現從來沒人預見的新高潮，前國家安全顧問博爾頓的新書內容突然於媒體曝光。單是《The Room Where It Happened： A White House Memoir》（發生那事兒的房間）這個書名，已經叫人萬分期待。

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