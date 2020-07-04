炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？

美國總統特朗普的彈劾案，今年初出現從來沒人預見的新高潮，前國家安全顧問博爾頓的新書內容突然於媒體曝光。單是《The Room Where It Happened： A White House Memoir》（發生那事兒的房間）這個書名，已經叫人萬分期待。

新書內容曝光，搶國情咨文風頭

續阻傳召新證人，反顯此地無銀

現年71歲的博爾頓，堪稱共和黨內的超級鷹派，一直主張對伊朗、北韓以至中國強硬，亦是少數前總統小布殊時代已被委以外交重任、目前仍活躍於美國政壇前綫的重量級人物。

據《紐約時報》取得博爾頓新書的手抄本，書中透露特朗普為了推動烏克蘭調查大選潛在對手拜登，於是扣起對烏克蘭的3.91億美元援助款項。

雖然博爾頓和新書出版商的聲明表示，從未與《紐約時報》分享過新書的手抄本，強調與對方「絕對沒有合作」。

惟有關內容的洩露，較新書出版足足早了接近兩個月，時間上的巧合，卻不禁令人會心微笑。

【中美角力】特朗普曾求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

【中美角力】特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

這源於特朗普快將發布新一年、也可能是他的最後一份《國情咨文》，但在博爾頓新書搞局下，試問未來一星期，誰還會有興趣揣測這份定必充斥自吹自擂政績的《國情咨文》內容呢？說不定特朗普自己也為此感到煩惱，根本無暇再去修飾用辭來自誇一番。

受累白宮及特朗普政府以涉及機密為由全面封鎖證據，民主黨對特朗普的烏克蘭相關濫權指控，較為缺乏第一手證據，至今只能透過旁證推斷。

對民主黨而言，新書顯示博爾頓掌握第一手證據，無疑是一份大禮，皆因他作為特朗普政府中人，自揭知曉當中細節，倘出面作證，將令彈劾指控更加有力。

至於共和黨，本來打算速戰速決，盡快終結彈劾審訊，因而一直阻撓民主黨傳召新證人要求。

惟如今最新資料顯示，早已表明願到參議院作供的博爾頓，掌握當中來龍去脈下，自然令共和黨進退兩難，若再阻礙傳召新證人，更顯此地無銀，恐怕難以說得過去。

【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

【美朝關係】特朗普被爆僅想出風頭 才與金正恩見面

「花生從來不嫌多」，美國人似乎樂得更多烏克蘭風波的細節曝光，民調也顯示，逾7成美國人同意就彈劾案傳召新證人。

相對成功彈劾特朗普，需要多達20位共和黨人倒戈的超高難度，傳召新證人卻只須4個共和黨人支持，便可成事。特朗普恐怕已如熱鍋上的螞蟻，皆因他與不少共和黨人向來口和心不和，如曾被他嘲諷的2016年共和黨總統候選人羅姆尼。

中國俗語有云：「今日留一綫，日後好相見。」未知特朗普此刻會否為去年9月辭退博爾頓後，洋洋得意稱是自己炒人的「大咀巴」行徑，拆掉對方指是主動辭職的下台階而後悔呢？

（本文2020年1月首次刊登）

【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享）

特朗普斥前國家安全顧問出書：「我講的都是機密 寫了就犯法」

【2020書展早鳥續訂優惠】激賞禮品高達499，立即續訂