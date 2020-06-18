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【博爾頓新書分析】特朗普捱打 痛卻是中國（訂戶專享）

環球政治 18:28 2020/06/18

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美國總統特朗普遭到前幕僚出書批評，指稱他的外交政策私心處處，把個人政治利益置於國家安全之上，甚至是要求中國協助他連任。盡管矛頭指向特朗普，實際上傷害有限，反而是把他綁上戰車，勢必更大力反中，以證自身清白。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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