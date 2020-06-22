【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 環球政治 18:34 2020/06/22 分享： 美國總統特朗普遭到前幕僚出書批評，指稱他的外交政策私心處處，把個人政治利益置於國家安全之上，甚至是要求中國協助他連任。盡管矛頭指向特朗普，實際上傷害有限，反而是把他綁上戰車，勢必更大力反中，以證自身清白。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】反對勢力借抖音干預大選 特朗普豈會罷休（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】反對勢力借抖音干預大選 特朗普豈會罷休（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/21 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 2020/06/21 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享） 2020/06/21 炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 2020/06/21 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 政治 外交 博爾頓 特朗普 中美關係 中美貿易戰 美國共和黨 香港人權及民主法案 維吾爾人權政策法案 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入