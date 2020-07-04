【中美角力】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」

美國總統特朗普遭到前幕僚出書批評，指稱他的外交政策私心處處，把個人政治利益置於國家安全之上，甚至是要求中國協助他連任。盡管矛頭指向特朗普，實際上傷害有限，反而是把他綁上戰車，勢必更大力反中，以證自身清白。

新書指稱特朗普求中國助連任

鷹派欲把特朗普綁上反中戰車

特朗普澄清白，必更大力反中

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今次出書的是已離任的白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），書中內容宣稱是大爆特朗普的政治黑幕，且不少重點環節都跟中國扯上關係，包括中美貿易、新疆和香港事務。

書中寫道，特朗普看上了中國的經濟力量，於去年6月大阪峰會期間，請求（pleading）中國國家主席習近平購買美國農產品，惠及他的農業州分票倉，增加連任勝算。

至於新疆，博爾頓寫道，特朗普在去年二十國集團（G20）峰會晚宴上，跟習近平私下討論中國的新疆政策，而特朗普更被指認為是「正確的事」。

香港事務則涉及去年的反修例運動，提到特朗普不想捲入其中，因為正忙於處理中美協議，不想節外生枝。

這些內容表面上是打擊特朗普聲譽，但實際作用有多大？筆者大感質疑。畢竟，特朗普的「口沒遮攔」是人所共知，要真正衡量他的表現，只有觀察其具體行動。

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▲ 特朗普被指有求於習近平，讓對方購買美國農產品，增加連任勝算。

像他經常稱呼習近平為好朋友，特朗普卻總是對這位「好友」步步進迫。例如中美首階段貿易協議，中國要在2017年額度基礎上，未來兩年內增購2000億美元美國產品和服務，其中包括500億美元農產品。不少評論都認為，如此額度是強人所難，中國即使有錢買，也難以消化。

這跟博爾頓所述相比，大致殊途同歸，都是讓中國大灑金錢。至於「請求」與否，生意人在撕破臉皮前好言雙向，也屬理所當然。

至於新疆和香港，特朗普未上台已開宗明義，走美國優先路線，少管海外之事，故此不想節外生枝，是意料中事。

直到跟中國談不攏貿易協議，以及各方面角力加劇，特朗普亦樂於祭出新疆牌和香港牌，包括先後簽署《香港人權及民主法案》和《維吾爾人權政策法案》，成為近年對中國施壓較多的美國總統。

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▲ 博爾頓之前拒應民主黨邀請作證指摘特朗普，反映出書未必想拖垮他。

不過，特朗普在施壓中國的路線確實偶爾有所搖擺，時鬆時緊，冀從中搾取最大利益，加上他並非傳統共和黨人，大選最大押注不在共和黨建制派，難以牢牢掌控於共和黨路線之中。這自然不合共和黨鷹派口味，鷹派以意識形態先行，當前誓要瓦解中國崛起勢頭。

考慮到博爾頓之前拒絕應民主黨邀請到國會指證特朗普，反映博爾頓等鷹派「項莊舞劍，意在沛公」，不為攻擊特朗普，而在於把他綁上反中戰車。

要破除所謂「勾結中國」、「有求於中國」的指控，特朗普最力有的回應必然是展示更強硬的打壓中國立場，以展示清白。

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