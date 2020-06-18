恒指跌16點 騰訊破頂 京東首掛每手帳面賺400蚊

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恒生指數今日早段曾跌逾300點，及後跌幅收窄，收市跌16點，報24464點，成交1216億元。騰訊 （00700） 破頂逆市上升1.6%，收報458元；京東 （09618） 於618登陸港股，收市較招股價高3.5%，每手帳面賺400元。
【今日財經焦點】
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