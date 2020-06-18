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恒指跌16點 騰訊破頂 京東首掛每手帳面賺400蚊

金融經濟 18:19 2020/06/18

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財經焦點速覽

恒生指數今日早段曾跌逾300點，及後跌幅收窄，收市跌16點，報24464點，成交1216億元。騰訊 （00700） 破頂逆市上升1.6%，收報458元；京東 （09618） 於618登陸港股，收市較招股價高3.5%，每手帳面賺400元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數微跌16點　騰訊破頂中興飈兩成（不斷更新）

【京東股價】京東首掛收報234元升3.5%　1手帳面賺400元

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中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）

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【港區國安法】中美剛談完香港　京宣布國安法今呈全國人大常委審議

【精選投資分析】

【板塊分析】騰訊新GAME又爆紅 「鬥騰訊」概念都有得炒？

【藍籌保險股】 買友邦要睇三大因素 復甦要下半年先到！（第二版）

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欄名 : 財經焦點速覽

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