▲ 【中印衝突】育18日大女嬰 印軍遺孀：最後通話傾改名

中國和印度爆發數十年來最嚴重的邊境衝突，印度至少20名官兵死亡，奧賈的丈夫就是其中一人。奧賈的女兒只有18日大，她與丈夫最後一通電話，談到女兒改名事宜，更取笑丈夫建議稱之「白雪公主」，但萬萬想不到丈夫無緣為女兒改名。奧賈與其他死者家屬希望為已故兵官尋求公義。

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23歲的奧賈（Neha Ojha）最後一次與丈夫昆丹（Kundan）講電話時，要求丈夫「帶同女兒子名字」回家，但6小時後，她得知丈夫命喪加勒萬谷（Galwan Valley）。她說：

「我們都在等他（昆丹）主持女兒的命名儀式。現在，我們正準備為他舉行最後儀式。」

奧賈與其他戰死沙場印度士兵的家屬，要求總理莫迪（Narendra Modi）制裁中國，為他們「討回公道」。

奧賈認為，雖然丈夫駐守在世界軍事布防嚴密的地區之一，但曾經相信中印關係不會嚴重惡化。她續指，自己誤信了中國，稱「他們必須接受懲罰」。

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印度國內反華聲音不斷，強硬民族主義團體已呼籲國民抵制中國商品，並取消與中國公司的合作。已故士兵的父親辛格（Kishore Singh）呼籲，如果中國繼續襲擊印方士兵，印度人需團結起來。

今次中印衝突慘烈程度多年罕見，中國官方至今沒有透露中方傷亡情況；印度軍隊聲明指出，中印雙方都有傷亡。在北京，外交部發言人趙立堅試圖為中印緊張關係降溫，稱中印邊境地區形勢總體是穩定的、可控的。

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記者：韓羚