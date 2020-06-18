【科技出錯】英超賽果遭改變　門線技術9000場以來首次出錯【有片】

▲ 近日英超復賽，但首場比賽中，英超球隊阿士東維拉與錫菲聯看似打和，但當中確實有一球已入龍門，但門線技術出錯，令整場賽果改變。

英超球迷近日心情大起大落，因為足球科技的一個低級出錯，足以改變英超賽果。近日英超復賽，但首場比賽中，英超球隊阿士東維拉與錫菲聯看似打和，但當中確實有一球已入龍門，但門線技術出錯，令整場賽果改變。

兩隊英超球隊在比賽上半場42分鐘時，錫菲聯一球確實打入對手球門，但門線技術卻沒有提示入球，而其他如主裁判、VAR和球門技術都沒有介入，結果讓人嘩然。

▲ 英超球隊錫菲聯在其官方Twitter表示，門線系統失效了。（Twitter截圖）

比賽結束後，負責該沒賽球門技術的鷹眼系統公司，就向錫菲聯球隊致歉，並表示，賽前系統的技術測試並沒有問題，但這次的確是門線技術出錯，是以確認足球的確已經入網，但系統卻未有提示，原因或是在球入網一剎那，附近7個攝影鏡頭皆被守門員、後衛與門柱阻擋所致，亦意味這是過去使用門線技術後的9000多場比賽中第一次出錯。

▲ 英超球隊Newcastle隊員Ryan Taylor就在Twitter表示，門線技術無用了，希望使用VAR。（Twitter截圖）

Twitter上亦有不少球迷，甚至有英超球員指，希望VAR（影像輔助裁判）可以再次於球賽中使用。

系統發明者承認有漏洞

根據資料顯示，鷹眼系統由馬諾爾研究公司（Roke Manor Research Limited）的工程師們開發，已在板球、網球和士碌架運動中採用。此系統基於三角測量原理，使用的視覺圖片和時間數據由設置在場地不同區域的高速攝像機提供。為確保該系統運作，球場周圍需要設置6台攝像機，價值達到25萬英鎊。

▲ 鷹眼系統由馬諾爾研究公司（Roke Manor Research Limited）的工程師們開發，已在板球、網球和士碌架運動中採用。（網上圖片）

對該系統的批評者聲稱，該系統會延緩比賽，而且統計學誤差太大。網球運動員達拿與拿度都曾批評該系統在網球比賽中缺乏精確度，雖然費達拿本人支持該系統應用於足球比賽。根據該系統的發明者Paul Hawkins的說法，如果足球完全被遮擋，該系統或會失效，為了達到準確判斷，至少球的25%需要可見。

責任編輯：李彥煒

＞＞立即參加，如何抓緊中國00後消費商機