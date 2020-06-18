【撈過界？】領展擬擴大投資範圍　覆蓋全部類別房地產

主要經營本港屋邨商場的房託領展(00823)宣布，建議修訂目前投資政策下的許可投資範圍，把投資範圍擴大至全部房地產類別，包括目前不容許投資的非零售及商業物業，例如服務式公寓和酒店等，以實現大型及多元化房地產資產投資策略，達致長期增長。有關修訂需在7月22日舉行的基金單位持有人大會上獲股東批准。領展今日跌0.5%報66元。

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領展提出修訂理據在於，由於綜合用途項目不時包含領展現時不能投資的資產類別，變相限制了該房託的投資機會，因此修訂可使領展取得更多投資機會。領展亦指，修訂可使該房託受惠於綜合用途資產內之潛在協同效應，透過收購鄰近組合的任何類型物業重組或重建，提高領展組合價值。而且，透過投資處於不同租金增長周期的不同類型物業，增強租賃收入水平之穩定性及穩定派息之能力，並且有更大機會吸引具有不同投資目標之投資者，從而擴大領展潛在投資者之基礎。

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早於去年11月公布的中期業績中，領展表示為了延續增長趨勢，除尋求中港以外的其他地區，亦尋求其他物業類型的收購機會。現時領展物業組合內的資產類別包括零售、停車場及辦公室三種。