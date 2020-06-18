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【新股IPO】金融街明招股　一手入場費7636元

金融經濟 17:51 2020/06/18

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金融街一手（1000股）入埸費7636元。

內地物業管理金融街 （新上市編號：01502） 計劃發售9000億股，招股價介乎7.16元至7.56元，集資最多6.8億元，公司將於明日（19日）至6月24日（下周三）招股，一手（1000股）入場費7636.2元，預計7月6日上市。獨家保薦人為國泰君安。

公司的物業管理服務涵蓋多個物業類別，主要專注於商務物業。截至去年全年，集團於全國共有144個物業項目提供物業管理及相關服務，涉及在管建築面積合共約1990萬平方米，其中40.8%位於北京地區。

截至去年全年底，集團純利按年增20.9%至1.05億元（人民幣，下同）；收入按年增13.9%至9.97億元。

公司集得款項淨額將用於：60%中國尋求戰略收購及投資機遇及新設分公司及附屬公司以擴大業務規模、20%發展集團的增值類服務業務及於科技信息、10%智能設施系統建設 、升級及10%作一般企業用途。

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